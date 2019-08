US Open – Bautista-Agut crolla dopo una dura lotta, Klizan ko: sorridono Kukushkin e Cilic all’esordio

Cilic avanza al secondo turno, Bautista Agut eliminato all’esordio degli US Open

Esordio amaro per Bautista-Agut agli US Open: al termine di una lunghissima lotta contro il kazako Kukushkin, il numero 10 del rankin ATP esce subito di scena dal quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Lo spagnolo ha ceduto al rivale kazako col punteggio di 3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-4, dopo tre ore e 18 minuti di gioco.

Sorride invece Cilic: il croato ha trionfato in tre set contro lo slovacco Klizan, trionfando col piunteggio di 3-6, 2-6, 6-7, dopo due ore e 11 minuti di gioco e al secondo turno sfiderà il vincitore del match tra Krajinovic e Stebe.

