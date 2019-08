US Open – Barty e Serena Williams agli ottavi, Sakkari e Muchova ko in 2 set

Barty e Serena Williams proseguono il loro percorso agli US Open: l’australiana e la statunitense agli ottavi di finale

Prosegue con successo il percorso di Barty agli US Open 2019: la tennista australiana ha staccato il pass per gli ottavi di finale del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York, eliminando la greca Sakkari. Il match è terminato col punteggio di 5-7, 3-6, dopo un’ora e 28 minuti di gioco.

Bene anche Serena Williams: la tennista statunitense ha asfaltato la rivale ceca Muchova in un’ora e 16 minuti. Il match che ha visto la numero 8 al mondo trionfare è terminato colpunteggio di 6-3, 6-2.

Valuta questo articolo