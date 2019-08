US Open – Ashleigh Barty fatica ma stacca il pass per il 2° turno, Kerber subito fuori contro Mladenovic

La numero 2 del mondo si sbarazza in tre set della kazaka Diyas, la tedesca invece esce subito di scena contro la Mladenovic

Subito una grande sorpresa al primo turno degli US Open femminili, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di New York. Angelique Kerber esce subito di scena, cedendo con il punteggio di 7-5 0-6 6-4 alla francese Mladenovic, che si qualifica così al secondo turno. Niente da fare per la tedesca che, nonostante rientri in prepotentemente in partita nella seconda frazione, abbassa la concentrazione nel momento topico del match venendo così eliminata.

Al secondo turno invece si qualifica a fatica Ashleigh Barty, che supera in tre set la kazaka Diyas. La numero 2 del mondo prima va sotto di un set, salvo poi imporsi in rimonta con il risultato di 1-6, 6-3, 6-2 dopo un’ora e 43 minuti. Nel prossimo turno l’australiano se la vedrà con la Davis, che ha battuto in due set la Larsson.

