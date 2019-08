UFC – Marvin Vettori torna nell’ottagono il 14 settembre: ‘l’agnello sacrificale’ è Andrew ‘El Dirte’ Sanchez

Marvin Vettori è pronto a tornare nell’ottagono UFC: per il prossimo 14 settembre annunciato il match contro Andrew ‘El Dirte’ Sanchez a Vancouver

A due settimane dal successo contro Cezar Ferreira, Marvin Vettori è pronto a ritornare nella gabbia UFC. Firmato un nuovo contratto con la promotion americana di MMA, ‘The Italian Dream’ combatterà nuovamente il prossimo 14 settembre a Vancouver, contro Andrew “El Dirte” Sanchez. Match importante che, in caso di vittoria, permettere al fighter italiano di ottenere ancora più considerazione in ottica title shot. Già iniziata l’opera di trash talking. Tramite il suo profilo Facebook Marvin Vettori ha lanciato un messaggio che lascia spazio a pochi dubbi: “abbiamo trovato l’agnello sacrificale”.

Andrew Sanchez non è certo un avversario semplice. Campione nazionale di wrestling NCAA, Sanchez lotta in UFC da 3 anni vincendo l’edizione numero 23 del reality The Ultimate Fighter. Dopo due sconfitte nel 2017 subite per mano di Anthony Smith e Ryan Davis, nell’ultimo anno ha totalizzato due vittorie contro Markus Smith e Marc Andrè Barriault.

