Tuffi – Europei Kiev: Tocci e Marsaglia bene dal trampolino 1 metro, due azzurri in finale

Tocci e Marsaglia volano in finale a Kiev dal trampolino da un metro

Continua a Kiev lo spettacolo degli Europei di tuffi. Gli azzurri non sono ancora riusciti ad andare a podio e, dunque, trovare il riscatto dopo la delusione dei Mondiali di Gwangju 2019. Intanto, però, da Kiev arrivano buone notizie: due italiani hanno staccato il pass per la finale del trampolino 1 metro. Marsaglia e Tocci hanno superato le qualificazioni con successo: il primo è stato sempre tra i migliori, mentre il secondo ha un po’ ricorso dopo un errore nel secondo tuffo, riuscendo a chiudere in 10ª posizione.

