Triestina-Juventus, Cristiano Ronaldo non ci sarà: affaticamento muscolare per il portoghese

Cristiano Ronaldo non penderà parte alla sfida amichevole fra Triestina e Juventus: il fuoriclasse portoghese assente per un affaticamento muscolare. Out anche Sarri per una sindrome influenzale

Cristiano Ronaldo non prenderà parte all’amichevole fra Triestina e Juventus in programma questa sera presso lo stadio Nereo Rocco. Il fuoriclasse portoghese verrà tenuto a riposo a causa di un leggero affaticamento muscolare. Non siederà in panchina nemmeno Maurizio Sarri, ancora alle prese con la sindrome influenzale contratta nei giorni scorsi.

Questo l’elenco dei bianconeri in viaggio per Trieste: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

