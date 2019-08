Tragedia sfiorata in Olanda: vento troppo forte, crolla il tetto dello stadio dell’AZ Almaar [FOTO]

Tragedia Sfiorata in Olanda: a causa del forte vento, una parte del tetto dell’Afas Stadion, impianto che ospita le partite interne dell’AZ Alkmaar, è crollato sulle tribune. Per fortuna lo stadio era vuoto al momento dell’incidente

Notizia terribile in arrivo direttamente dall’Olanda: si è sfiorata una vera e propria tragedia. A causa del forte vento (per saperne di più vi inviatiamo a consultare Meteoweb), una parte dell’Afas Stadion, impianto che occupa le partite casalinghe dell’AZ Alkmaar, è crollata. Si tratta della parte di tetto che copre le tribune, letteralmente collassata sugli spalti sottostanti, fortunatamente vuoti al momento dell’incidente. Tragedia sfiorata, visto che il campionato olandese è già iniziato e ci sarebbero potuti essere dei tifosi al suo interno. L’AZ Alkmaar ha dato notizia della vicenda via social spiegando tramited l’ad del club: “siamo scioccati per quello che è avvenuto, ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che non ci siano stati feriti. Nessuna gara verrà giocata nello stadio finchè non avremo la certezza che sarà tutto in sicurezza“.

