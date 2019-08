Tokyo 2020 – E’ già febbre olimpica: boom di richieste per i biglietti! E i prezzi salgono alle stelle

E’ già Tokyo 2020 mania! Boom di richieste per i biglietti, ma i prezzi salgono alle stelle: sarà l’Olimpiade più cara di sempre

Manca meno di un anno alla nuova edizione delle Olimpiadi: dopo lo spettacolo di Rio 2016 gli atleti e tutti i loro fan si preparano alla nuova rassegna a Cinque Cerchi, che si terrà a Tokyo. Grande attesa per le nuove sfide, che stanno già riscuotendo un incredibile successo: è infatti boom di richieste per i biglietti delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli organizzatori hanno spiegato di aver ricevuto una domanda di tagliandi mai così alta e senza precedenti.

A seguito di questa richiesta, gli organizzatori hanno deciso di mettere a punto un’offerta, riservata a chi può permettersi di spendere senza troppi problemi, creando dei pacchetti deluxe dal costo di 60mila dollari a persona e comprendono ingressi per le cerimonie di apertura e chiusura, nove giorni di gare di atletica e cene di alta qualità preparate da chef stellati.

Gli organizzatori hanno pensato anche ai meno fortunati, che non possono permettersi spese così folli, proponendo un pacchetto giornaliero di 1500 dollari, per una sola giornata in cui si potrà assistere ad un solo evento degli ‘sport minori’.

I fan dovranno fare i conti poi con le spese degli alberghi, alle stelle in particolar modo per chi arriva dall’Europa e dall’America: si può arrivare a pagare 1500 dollari circa a notte per soggiornare nella capitale giapponese e non si tratta di alberghi di lusso. Alle stelle anche i prezzi dei voli aerei: i Giochi di Tokyo 2020 saranno i più cari di sempre.

