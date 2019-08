Thiem fa suo il torneo di casa: splendida vittoria in finale a Kitzbuhel, Ramos ko in due set

Thiem si aggiudica il suo torneo di casa: sconfitto in finale Ramos in due set a Kitzbuhel

Thiem super nella finale di oggi del torneo ATP di Kitzbuhel: il tennista austriaco ha trionfato davanti al suo pubblico nella sfida contro lo spagnolo Ramos. Il numero 4 del ranking mondiale, dopo un primo set difficile, anche a causa dell’interruzione per maltempo, ha trionfato in scioltezza, aggiudicandosi in mezz’ora il secondo set. Il match è terminato dopo un’ora e 41 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-1.

