Tennis – Nadal chiede un po’ di tregua: annunciato il forfait per il torneo ATP di Cincinnati

Nadal guarda già agli US Open: dopo la vittoria a Montreal annunciato il forfait per Cincinnati

Per il secondo anno consecutivo il torneo ATP di Cincinnati non vedrà in campo Rafa Nadal: dopo la vittoria al torneo di Montreal, nel quale il maiorchino ha battuto in finale il russo Medvedev, il tennista è stato costretto al forfait nel Master statunitense al via oggi.

“Nessun altro motivo se non quello di prendermi cura personalmente del mio corpo e cercare di mantenermi in forma come mi sento ora“, ha fatto sapere sui social il tennista spagnolo.

