Tennis – A Belgrado un museo in onore di Djokovic: dal 2020 trofei e cimeli del serbo esibiti per i turisti

Trofei e cimeli di Djokovic in un museo a Belgrado dal 2020: la rivelazione del padre del numero 1 al mondo

Arrivano importantissime novità da Belgrado: nel 2020 è prevista l’inaugurazione di un museo in onore di Novak Djokovic. A rivelarlo è stato Srdjan Djokovic, padre del numero 1 del ranking ATP: “apriremo il museo nel centro della città. C’è un grande interesse da parte di turisti locali e stranieri, in particolare i cinesi. Novak è molto popolare in Cina”, ha spiegato a RTS Serbia.

Il museo si troverà in Knez Mihailova Street, un quartiere commerciale di prima classe a Belgrado, tra i più antichi del paese. Non è ancora stata fissata una data precisa per l’inaugurazione del museo dove saranno esibiti trofei e cimeli del tennista serbo, ma è prevista per l’anno prossimo.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo