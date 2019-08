Tennis – Fabio Fognini cambia coach: ufficiale a fine anno la separazione da Franco Davin

Fabio Fognini cambierà coach a fine stagione: il tennista italiano e l’allenatore Franco Davin prenderanno strade diverse

Dall’incontro di Fabio Fognini con i media in Canada è venuta fuori un’interessante notizia: il tennista di Arma di Taggia e coach Franco Davin si separeranno a fine stagione. Non ancora chiaro il motivo dell’addio al coach che ha accompagnato Fognini nella vittoria del suo primo Masters 1000 e nel raggiungimento della top 10. Il tennista azzurro, ai microfoni di Ubitennis, ha glissato sull’argomento con ironia: “Franco Davin via a fine stagione? Ah davvero? Buono a sapersi, al momento forse è meglio che non io non dica nulla, ci sarà occasione di parlarne con lui alla fine della stagione, che ora voglio cercare di terminare nel miglior modo possibile. Come sapete non sono al 100% fisicamente, la mia gamba mi dà ancora fastidio, ma ora ci sono questi tornei importanti, Montreal, Cincinnati e lo US Open, che voglio giocare al meglio. Dopo lo US Open avrò alcuni giorni prima della Laver Cup e a quel punto prenderò una decisione, se sia il caso di operarmi o meno. Nel 2020 gli obiettivi saranno diversi, c’è un altro figlio in arrivo alla fine dell’anno e quindi le cose saranno molto più complicate, viaggiare con due bambini piccoli. Per il momento però voglio pensare a finire l’anno nella maniera migliore possibile, sono vicino ai primi 10 nella corsa per le ATP Finals, che rimangono un altro grande sogno, ma non un’ossessione”.

