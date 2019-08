Tennis, Donna Vekic e la fine della relazione con Wawrinka: “si guarda avanti, i ragazzi ci provano sempre con me”

La tennista croata ha confermato la fine della relazione con Wawrinka, svelando di ricevere molte attenzioni dal sesso maschile

La relazione tra Donna Vekic e Stan Wawrinka è ormai terminata, i due tennisti si sono lasciati dopo diversi anni, preferendo compiere scelte personali diverse.

Un rapporto ormai ossidatosi, la cui fine ha comunque fatto rumore all’interno del circuito, considerando la lunga durata di questa storia d’amore. La giovane croata ha confermato tutto alla rivista Gloria, sottolineando di ricevere già molte attenzioni dal sesso maschile: “è andata così, adesso si guarda avanti. Come va? I ragazzi ci provano sempre con me, ma questo non mi crea problemi. Se qualcuno non mi interessa, lo liquido velocemente. Per quanto riguarda la prima mossa, non c’è nulla di male se la fanno le donne. Se prendono l’iniziativa. Mi piacciono gli atleti e, in generale, gli uomini che hanno un bel taglio di capelli. La vita di uno sportivo professionista può essere compresa solo da una persona che fa quello stesso lavoro“.

Valuta questo articolo