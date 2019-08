Tennis – Capolinea Tipsarevic, il serbo annuncia il proprio ritiro su Instagram: “sono stati 16 anni grandiosi”

Il tennista 35enne ha annunciato sui social che si ritirerà a fine stagione, dopo sedici anni di carriera in cui ha vinto 4 titoli ATP

Al termine della stagione in corso calerà il sipario sulla carriera di Janko Tipsarevic, il tennista serbo infatti ha deciso di ritirarsi dopo sedici anni trascorsi nel circuito ATP. Lo ha annunciato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui ha rivelato quelli che saranno i suoi ultimi tornei: “sono stati 16 anni grandiosi ma ora ho deciso di ritirarmi dal tennis professionistico, lo farò a fine stagione. La prossima settimana sarò allo Us Open, poi giocherò qualche torneo Atp per concludere con la Coppa Davis a Madrid a novembre“. Tipsarevic chiude la propria carriera con 4 titoli Atp vinti, un best ranking di numero 8 e la vittoria in Coppa Davis del 2010.

Valuta questo articolo