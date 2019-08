Tennis – Andy Murray ci prova! Non solo Cincinnati: in singolo anche a Zhuhai e Pechino

Andy Murray deciso a ritornare a giocare in singolo: il tennista scozzese, ripresosi dal problema all’anca, giocherà anche a Zhuai e Pechino

Possiamo dirlo: Andy Murray is back! Il tennista britannico, che ad inizio stagione aveva addirittura annunciato il suo ritiro dal tennis, a causa di un fastidio all’anca che non gli dava tregua, rientra nel circuito in singolare nel torneo di Cincinnati con una wild card. Ma lo scozzese non si limiterà al solo torneo americano: Murray continuerà il suo percorso giocando anche i tornei di singolo di Zhuhai e Pechino, in scena a settembre. Il britannico non gioca in singolare dagli Australian Open di inizio anno: negli ultimi mesi ha giocato solo in doppio (maschile e misto) al Queen’s, a Eastbourne, a Wimbledon e a Washington.

Valuta questo articolo