Dall’ebrezza del surf all’adernalina della MotoGp: Leonardo Fioravanti e il #46 in omaggio a Valentino Rossi [FOTO]

Leonardo Fioravanti, giovane surfista italiano, veste la maglia numero 46 in onore di Valentino Rossi: i due scattano una foto insieme al Red Bull Ring

L’ebrezza delle onde, l’adrenalina della velocità in pista, evoluzioni sulla tavola, traiettorie geometriche sulla moto. Surf e MotoGp hanno diversi tratti in come, così come Leonardo Fioravanti e Valentino Rossi. Il primo è un giovane surfista romano, promessa della disciplina in casa azzurra; il secondo non ha bisogno di presentazioni, per gli appassionati di moto e la cultura sportiva italiana è una vera leggenda. I due sono accomunati da un dettaglio: il numero 46. Leonardo lo indossa sul dorsale quando gareggia, Valentino ne ha fatto un brand, un marchio di fabbrica, un simbolo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. L’omaggio del giovane Leonardo è chiaro, ribadito con una foto postata su Instagram al Red Bull Ring, sede del Gp d’Austria che si correrà nel weekend. Lo scatto ritrae i due con la maglia ‘Fioravanti 46‘ e una didascalia che lascia spazio a pochi dubbi: “grande Vale! #46 in onore di questa leggenda“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo