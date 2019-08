Supercoppa Germania – Fa festa il Borussia Dortmund, Bayern Monaco affondato dai colpi di Alcacer e Sancho

Il primo trofeo in Germania se lo aggiudica il Borussia Dortmund, che si impone con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Paco Alcacer e Sancho

Il Borussia Dortmund si prende la Supercoppa di Germania, niente da fare per il Bayern Monaco costretto ad arrendersi allo strapotere giallonero. La squadra di Favre domina in lungo e in largo, imponendosi con il risultato di 2-0 maturato nella ripresa, grazie ai gol di Paco Alcacer e di Sancho.

I bavaresi non riescono a reagire, rispondendo solo con una conclusione di Coman che non impensierisce il portiere del Borussia Dortmund. Al triplice fischio finale, la squadra di Favre può alzare al cielo il ‘Der Klassiker‘ che, per l’ennesima volta, vede di fronte i consueti avversari dell’ultimo decennio, interrompendo la serie dei bavaresi che si erano aggiudicati gli ultimi tre trofei.

Valuta questo articolo