Superbike, conclusa la sessione di test a Portimao: sensazioni positive per i due piloti della Ducati

I piloti del Mondiale Superbike sono scesi in pista dopo la lunga pausa estiva, che dura dall’ultima gara negli Stati Uniti a metà luglio. Hanno svolto due giorni di test ufficiali sull’Autodromo Internazionale dell’Algarve in preparazione del prossimo round del campionato sempre su questa pista tra due settimane.

Presenti tutte le squadre, inclusi i due piloti del team italiano Álvaro Bautista e Chaz Davies, ansiosi di mettere a punto le loro Ducati Panigale V4 R in vista dell’ultima parte della stagione. Sono stati effettuati quattro turni di prove in due giorni per un totale di otto ore in pista.

Ancora non al 100% dopo l’incidente di Laguna Seca in cui ha riportato uno stiramento ai legamenti della spalla sinistra, Bautista ha girato più di tutti gli altri piloti il primo giorno (66 giri), registrando il terzo miglior tempo in 1:42.087. Oggiinvece, ha preferito non stressare la spalla prima della gara portoghese, terminando anticipatamente in mattinata il suo programma di lavoro. Il 34enne pilota spagnolo ha ottenuto il nono posto finale nella somma dei tempi con il miglior crono registrato ieri.

Due giorni intensi invece per Chaz Davies, che ha chiuso la prima giornata all’ottavo posto con il miglior tempo in 1:42.487. Il 32enne pilota gallese ha continuato il suo programma di lavoro in previsione del prossimo appuntamento su questo tracciato, provando delle soluzioni diverse al retrotreno, riuscendo a limare tre decimi e concludendo il test in undicesima posizione con il tempo di 1:42.161.

Álvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati #19) – 9° (1:42.087)

“Questi due giorni di test sono stati molto positivi anche se il secondo giorno non abbiamo potuto girare molto. Purtroppo la spalla non è ancora in perfetta condizione e ho avvertito un leggero dolore. Abbiamo preferito fermarci prima per non peggiorare ulteriormente la situazione e per essere nelle migliori condizioni tra due settimane. In ogni caso, ieri abbiamo effettuato molti giri e tutto sommato sono contento perché ho ritrovato un buon feeling con la mia Panigale. Questo era il primo test dopo l’ultima gara di Laguna Seca, adesso abbiamo qualche giorno in più per poter recuperare al 100%.”

Chaz Davies (Aruba.it Racing Ducati #7) – 11° (1:42.161)

“È stato un test molto produttivo ed è stato bello risalire in moto per verificare il progresso che abbiamo fatto su questa pista dal test di gennaio ad oggi, credo che la mia Panigale V4 R adesso risponda meglio. In questi due giorni abbiamo lavorato soprattutto sul set-up della moto, riscontrando ottimi risultati e superando ampiamente la prova. Vado via da qui molto fiducioso e non vedo l’ora di affrontare l’ultima parte della stagione.”

