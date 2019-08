SummerSlam 2019 – Becky Lynch si conferma campionessa, Seth Rollins si riprende il titolo di Universal Champion

SummerSlam 2019 – Lynch ha la meglio su Natalya, Rollins torna campione: i risultati di tutti i match della notte

Non c’è estate senza wrestling, non c’è estate senza SummerSlam! L’edizione 2019 del secondo PPV di wrestling più importante dell’anno si svolge in Canada, nazione legata a doppio filo con la disciplina, capace di dare i natali alla prestigiosa stirpe Hart della quale fa parte anche Natalya Neidhart, impegnata sul ring contro Becky Lynch con in palio il titolo di Campionessa Femminile di RAW. Ma non solo: in palio anche le cinture di Campione Universale nel rematch fra Brock Lesnar e Seth Rollins, quella di Campione WWE che Kofi Kingston difenderà dall’assalto di Randy Orton e tanto altro nella notte più calda dell’estate WWE.

Il PPV inizia con il consueto Kickoff che vede ben tre match in grado di scaldare il pubblico della Scotiabank Arena, tana dei Toronto Raptors campioni NBA ma che, per una sera lasciano spazio alle stelle WWE. Nell’incontro d’apertura Drew Gulak ha sconfitto Oney Lorcan difendendo il titolo Cruiserweight. Successivamente Buddy Murphy ha battuto Apollo Crews per squalifica, mentre Alexa Bliss e Nikki Cross hanno battuto le Iiconics nel rematch per le cinture di Coppia Femminili di RAW, mantenendo i titolo.

Lo show vero e proprio è iniziato con il match fra Becky Lynch e Natalya, valido per il titolo di Campionessa Femminile di RAW. Dopo una sfida appassionante, è stata la Becky a confermarsi campionessa, mandando al tappeto la padrona di casa, entrata avvolta dalla bandiera canadese, grazie ad una Dis-arm-her.

Il secondo match della serata è durato pochissimi secondi: Ziggler e Goldberg. L’Hall of Famer ha umiliato il suo avversario con tre Spear che non hanno lasciato scampo a Ziggler, costretto a cedere al suo avversario.

Veniamo dunque al match tra AJ Styles e Ricochet, che non ha tradito le aspettative del pubblico. Alla Scotiabank Arena di Toronto la sfida per il Titolo di Campione degli Stati Uniti ha regalato spettacolo puro: AJ Styles, dopo un primo momento in cui sembrava essersi arreso al suo rivale, ha reagito, stravolgendo l’esito dell’incontro e mandando al tappeto Ricochet, che sul finale ha dovuto anche subire gli attacchi degli scagnozzi del suo avversario, che sorridente si gode la sua cintura.

Dopo la sfida tra AJ Styles e Ricochet il pubblico è rimasto particolarmente deluso dal quarto incontro della serata, che ha assegnato il Titolo di Campionessa Femminile di SmackDown: Bayley ha avuto la meglio su Ember Moon in una sfida per nulla appassionante.

Veniamo adesso all’incontro tra Shane McMahon e Kevin Owens: il drifter, sotto l’occhio di un arbitraggio rinforzato, ha cercato di portare all’errore il suo avversario che però non si è fatto ingannare ed è riuscito ad avere la meglio, mandando al tappeto con furbizia McMahon. Owens, con questa vittoria, festeggia dunque anche la sua permanenza in WWE dopo le ‘minacce’ di una rottura definitiva in caso di sconfitta.

E’ nuovamente il turno di due donne: Charlotte Flair ha sfidato Trish Stratus in un incontro che ha infiammato il pubblico della Scotiabank Arena: Trish Stratus ha dimostrato di essere ancora in splendida forma, ma si è dovuta arrendere a Charlotte Flair che si è aggiudicata il match grazie ad una 8 Leg-Lock letale.

WWE Championship in un match appassionante. Kingston è salito sul ring per difendere il titolo, ma l’epilogo del match è stato dei più deludenti: squalifica a causa delle provocazioni di The Viper alla famiglia di Kofi, che ha reagito in maniera furibonda.

La serata è quasi volta al termine quando sul ring sono saliti Finn Bálor e Bray Wyatt, al suo primo ingresso ufficiale nella versione “The Fiend”. Dopo un lungo stop Wyatt si è preso una preziosissima vittoria, mandando al tappeto Bàlor facilmente e causando anche un suo svenimento.

Infine a chiudere lo spettacolo del SummerSlam 2019 è stata la sfida tra Seth Rollins e Brock Lesnar per il titolo di Universal Champion. Un incontro unico, nonostante la vistosa fasciatura sfoggiata da Rollins, Seth è riuscito a dare filo da torcere al suo avversario, prima con un Frog Splash seguito da uno Stomp. Lesnar però ha retto botta e Rollins è stato costretto a sfoderare un Superkick ed un altro Stomp per avere la meglio sul suo rivale e diventare il nuovo campione.

