Stramaccioni fermato dalla polizia in aeroporto in Iran, arriva la smentita dell’Esteghlal’

Imprevisto in aeroporto per Stramaccioni, ma il club iraniano smentisce tutto con una nota

Questa mattina è circolata la notizia di un imprevisto che ha visto protagonista Stramaccioni in Iran: il tecnico italiano, alla guida dell’Esteghlal, sarebbe stato fermato in aeroporto dalla polizia per un problema col visto, dopo aver chiesto al suo team dei giorni di permesso.

Il club iraniano ha però smentito con una nota la notizia fatta circolare questa mattina dalla stampa italiana: secondo l’Esteghlal, Stramaccioni non avrebbe chiesto i giorni di permesso e non si sarebbe nemmeno recato in aeroporto. Secondo l’Esteghlal, dopo due giorni di stop domani Stramaccioni riprenderà gli allenamenti.

