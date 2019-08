Europa League – Gruppo easy per la Lazio, Roma all’esame Monchengladbach: tutti i gironi

Dopo il sorteggio dei gironi di Champions, va in scena oggi quello di Europa League che vedrà coinvolte Lazio e Roma

Archiviato ieri il sorteggio di Champions, a Montecarlo va in scena oggi quello di Europa League, che vede impegnate Lazio e Roma. Niente da fare per il Torino, uscito di scena nei playoff dopo la doppia sconfitta maturata contro il Wolverhampton.

Le due formazioni capitoline sono inserite in prima fascia, ma dovranno fare attenzione ad alcune mine vaganti come PSV, Eintracht e Celtic. La finale della nuova edizione di Europa League è in programma il 27 maggio 2020 a Danzica (Polonia).

Di seguito tutti i gironi:

Gruppo A:

Siviglia

Apoel

Qaraba

Dudelange

Gruppo B:

Dinamo Kiev

Copenaghen

Malmo

Lugano

Gruppo C:

Basilea

Krasnodar

Getafe

Trabzonspor

Gruppo D:

Sporting Lisbona

SPV Eindhoven

Rosenborg

Lask

Gruppo E:

Lazio

Celtic FC

Rennes

Cluj

Gruppo F:

Arsenal

Eintracht Francoforte

Standard de Liege

Vitoria

Gruppo G

FC Porto

Young Boys

Feyenoord

Rangers

Gruppo H

CSK Mosca

Ludogorets

RCD Espanyol

Ferencvarosi

Gruppo I

Wolfsgburg

Gent

St-Etienne

Olexandriya

Gruppo J

Roma

Borussia Monchengladbach

Istanbul Başakşehir

Wolfsberger

Gruppo K

Besiktas

SC Braga

Wolverhampton

Slovan Bratislava

Gruppo L

Manchester United

Astana

Partizan

Az Alkamaar

