Sorteggi Champions League – Si definiscono i gironi della nuova edizione, la DIRETTA LIVE

Al Grimaldi Forum di Montecarlo vanno in scena i sorteggi dei gironi della nuova edizione di Champions League

Si comincia a fare sul serio in Champions League, vanno in scena oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi dei gironi, che vedranno l’ingresso nella competizione delle big d’Europa.

Quattro le squadre italiane impegnate nella competizione, divise in una per ogni fascia: la Juventus nella prima, il Napoli nella seconda, l’Inter nella terza e l’Atalanta nella quarta. Grande attesa dunque per conoscere le avversarie delle nostre squadre, che usciranno da questi quattro raggruppamenti:

FASCIA 1

Liverpool; Chelsea; Barcellona; Manchester City; Juventus; Bayern; PSG; Zenit FASCIA 2

Real Madrid; Atletico Madrid; Borussia Dortmund; Napoli; Shakhtar; Tottenham; Ajax; Benfica FASCIA 3

Lione; Bayer Leverkusen; Salisburgo; Olympiacos; Brugge; Valencia; Inter; Dinamo Zagabria FASCIA 4

Lokomotiv Mosca; Genk; Galatasaray; Lipsia; Slavia Praga; Stella Rossa; Atalanta; Lille A pescare le palline per il sorteggio saranno Petr Cech e Wesley Sneijder, nelle loro mani dunque risiede il destino delle squadre italiane. Ecco tutti i gironi della prossima Champions League: GIRONE A Paris Saint-Germain

Real Madrid

Brugge GIRONE B Bayern Monaco

Tottenham

Olympiacos GIRONE C Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagabria

Atalanta GIRONE D Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca GIRONE E Liverpool

Napoli

Salisburgo GIRONE F Barcellona

Borussia Dortmund

Inter GIRONE G Zenit

Benfica

Lione

Lipsia GIRONE H

