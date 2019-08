Snowboard, il Passo dello Stelvio ospita le squadre di Parallelo: la lista dei convocati azzurri

Le squadre di parallelo al Passo dello Stelvio per tre giorni di allenamento. Otto atleti agli ordini del tecnico Rudy Galli

Il Passo dello Stelvio ancora protagonista del raduno sulla neve del gruppo di Coppa del mondo e Coppa Europa, in programma da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre.

Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato per la tre giorni di allenamenti Aaron March, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Gabriel Messner e Nadya Ochner, in compagnia dell’allenatore responsabile Rudy Galli.

Il primo appuntamento agonistico della nuova stagione è previsto in Coppa del mondo a Bannoye, in Russia, sabato 7 domenica 8 dicembre con un PGS e un PSL, la Coppa Europa scatterà a Hochfugen, in Germania, sabato 21 e domenica 22 dicembre con due PGS.

Valuta questo articolo