Sneijder dice addio al calcio giocato: l’olandese si ferma a 35 anni, nel suo futuro un ruolo da dirigente

Sneijder si ritira: l’olandese dice addio al calcio giocato, l’annuncio oggi nelle tv dell’Utrecht

E’ arrivato il momento per Wesley Sneijder di dire addio al calcio giocato. L’ex Inter ha annunciato oggi il suo ritiro, all’età di 35 anni: “il mio attaccamento alla città è grande e ora che ho smesso di giocare a calcio voglio un posto dove mantenere vivo il mio ricordo e questo è il luogo adatto per farlo. Spesso abbiamo parlato di un possibile approdo qui, ed ora abbiamo messo nero su bianco questa cosa. Non vedo l’ora di vivere una grande stagione“, ha affermato ai microfoni di Utrecht Tv.

