Simone Biles nella storia: è la prima ginnasta ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento [VIDEO]

Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno di una qualsivoglia motivazione, Simone Biles ha sottolineato ancora una volta perchè sia una delle ginnaste più importanti della storia della disciplina. Nei campionati nazionali statunitensi di ginnastica artistica, in corso Kansas City, in Missouri, la pluricampionessa olimpica e del mondo è diventata la prima ginnasta della storia ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento in uscita dalla trave. Tale salto, se ripetuto in un incontro internazionale, potrebbe prendere il suo nome. Le immagini parlano da sole…

Oh, you know… just @Simone_Biles making more history. 🤩 ❤️ The gold-winning gymnast is now the first gymnast EVER to perform a double-double beam dismount. pic.twitter.com/tFY9VlkzGD

— Miss Representation (@RepresentPledge) August 11, 2019