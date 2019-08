Shock nel mondo della ginnastica: arrestato il fratello di Simone Biles per triplice omicidio

Che colpo per la famiglia di Simone Biles: arrestato per triplice omicidio il fratello maggiore della campionessa statunitense di ginnastica

Notizia shock per la famiglia di Simone Biles, la pluricampionessa olimpica statunitense di ginnastica: è stato arrestato il fratello maggiore in Ohio. Tevin Biles-Thomas è accusato di triplice omicidio: il fatto sarebbe avvenuto su una sparatoria avvenuta a capodanno a Cleveland, dove hanno perso la vita 3 persone e due sono rimaste ferite.

Il 24enne è stato arrestato ieri dopo ben 8 mesi di indagini e si trova nel carcere di Liberty County a Hinesville, in Georgia. Tevin dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario, aggressione e falsa testimonianza: secondo le ricostruzioni un gruppo si sarebbe presentato ad una festa, in un appartamento affittato nella zona del Brooklyn Center, in Cleveland, senza invito. Il gruppo avrebbe rifiutato le richieste di allontanamento e la situazione è degenerata, causando la morte di tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 23 anni.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo