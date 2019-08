La Serie A comincia ma non per tutti, dodici gli squalificati per il primo turno: Balotelli debutta alla 5ª

L’attaccante del Brescia deve scontare ben quattro turni di squalifica ricevuti dopo l’ultima giornata della scorsa Ligue 1, mentre per altri undici giocatori il debutto verrà rimandato di una settimana

La Serie A sta per cominciare, si parte sabato alle 18 con la sfida tra Parma e Juventus, seguita poi da Fiorentina-Napoli come anticipo del sabato sera.

Domenica si completerà il programma con le altre partite in calendario, a cui però non potranno partecipare i dodici calciatori squalificati, tra cui Mario Balotelli che deve scontare uno stop di quattro giornate per un rosso diretto ricevuto nell’ultima giornata di Ligue 1 con la maglia del Marsiglia. Oltre a lui, guarderanno i propri compagni dalla tribuna anche Rog del Cagliari, Berardi e Magnanelli del Sassuolo e Pajac del Genoa. Il Brescia perde anche Mateju oltre a Super Mario, mentre la Samp dovrà fare a meno di Depaoli. Fuori Ilicic nell’Atalanta, così come Di Carmine e Vitale nell’Hellas Verona. Una giornata di stop anche per Bongiorno (Torino) e Agudelo (Genoa).

