Sci alpino, il gruppo degli slalomisti azzurri vola ad Ushuaia: previsto un lungo periodo di allenamenti

Il quintetto maschile della velocità di Coppa del mondo composto da Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse e Matteo Marsaglia (assente giustificato Christof Innerhofer) che ha aperto la lista delle partenze per l’Argentina, verrà presto raggiunto dal gruppo di slalom, in procinto di salire sull’aereo con destinazione Ushuaia nella giornata di oggi e si concluderà lunedì 16 settembre. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi, in accordo con il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha convocato Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti e Simon Maurberger, ai quali si aggiunge Luca De Aliprandini che precederà di qualche giorno l’arrivo dei colleghi gigantisti, previsto per lunedì 26 agosto. Non sarà presente come da programma il convalescente Stefano Gross, il quale completerà in Italia la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio della scorsa primavera. presente anche l’allenatore responsabile Jacques Theolier e i tecnici Stefano Costazza e Luca Vuerich.

