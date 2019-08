Sci alpino, Johanna Schnarf torna ad allenarsi: superato l’infortunio a tibia e perone dello scorso novembre

La squadra di Cdm femminile polivalenti ritrova Johanna Schnarf sul ghiacciaio dello Stelvio

La squadra di Coppa del mondo femminile polivalente saluta con piacere il ritorno sugli sci di Johanna Schnarf nel raduno che si accinge a cominciare al Passo dello Stelvio e che terminerà domenica 25 agosto. La 35enne finanziera di Valdaora, che nello scorso mese di novembre si era procurata la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra durante un allenamento di gigante a Copper Mountain a causa della quale aveva saltato l’intera stagione agonistica, svolgerà un’attività a scopo riabilitativo-propriocettivo insieme alle compagne di squadra Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano. Presenti naturalmente l’allenatore responsabile Giovanni Feltrin e i tecnici Paolo Deflorian e Paolo Stefanini. Il raduno in questione sarà l’ultimo prima della partenza per l’Argentina, prevsta per sabato 7 settembre.

