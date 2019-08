Sanchez verso l’addio al Manchester United: il cileno pronto a tornare in Italia

Alexis Sanchez pronto a dire addio al Manchester United? Secondo la stampa inglese il futuro del calciatore cileno è in Italia

Il futuro di Alexis Sanchez è in Italia? Secondo la stampa inglese sembra che il cileno sia in rottura ormai col Manchester United e che sia pronto a tornare in Serie A. Secondo il Mirror la Roma, dopo un primo interessamento, si sarebbe defilata, ma rimangono aperte diverse porte per il cileno.

Nonostante questi rumors di mercato, però, il tecnico dei Red Devils ha speso belle parole nei confronti di Sanchez: “Alexis è un professionista e vuole essere parte di questo club. Non è vero che è stato retrocesso fra le riserve, è un ottimo calciatore, è un po’ indietro rispetto al resto del gruppo ma si è quasi rimesso al pari. Potrebbe avere più spazio di quanto pensiate, ci aspettiamo che ci dia una mano perché è un giocatore di qualità. Lavora duro ogni giorno“, ha dichiarato Solskjaer in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Wolverhampton.

