Salah, come fai? L’egiziano compie il miracolo: incredibile corsa sull’acqua [VIDEO]

Salah, ma che stregoneria è questa? L’egiziano sorprende tutti con una folle corsa sull’acqua

Mo Salah sa come stupire i suoi fan: il calciatore egiziano del Livepool ha pubblicato una vera e propria stregoneria sul suo profilo Instagram. “Speed + Water = 🏄‍♂ #X19 @adidasfootball“, ha scritto sui social Salah postato un video davvero… miracoloso, nel quale mostra una vera e propria magia. Salah si è infatti ripreso mentre correva sull’acqua per recuperare il suo pallone. Un video che sta facendo il giro del web: che trucchetto avrà usato il calciatore per questa ‘stregoneria’?

