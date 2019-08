Rugby – Sabato gli azzurri sfidano la Russia: il Cattolica Test Match sui canali Rai, ecco come seguirlo

L’Italrugby in campo sabato pomeriggio per la sfida contro la Russia: ecco come seguire il match della Nazionale azzurra

La Nazionale Italiana Rugby torna in diretta su Rai2 sabato 17 agosto alle 18.25, nell’inedita cornice del “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto: lo stadio della riviera adriatica, al debutto sul palcoscenico rugbistico internazionale, ospita il Cattolica Test Match tra gli Azzurri di Conor O’Shea e la Russia, seconda sfida pre-Mondiale per gli Azzurri, reduci dal ko di Dublino contro l’Irlanda. Commento affidato alla coppia Fusco-Gritti.

Il week-end di rugby sul piccolo schermo inizia però venerdì mattina alle 9.35, su Sky Sport Arena, con la diretta della seconda giornata della Mitre 10 Cup neozelandese che propone una grande classica tra Hawke’s Bay e Wellington.

Sabato, sempre alle 9.35, in simulcast su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, Nuova Zelanda e Australia, dopo la sfida conclusiva del Championship di sabato scorso dominata dai Wallabies, si affrontano per la Bledisloe Cup e in preparazione ai Mondiali giapponesi di settembre nell’ennesima riproposizione del derby dell’Emisfero Sud per eccellenza.

Alle 17.05 di sabato, su Sky Sport Uno, tocca invece a Sudafrica v Australia, remake a campo invertito del test che sabato scorso ha consegnato agli Springboks un Rugby Championship atteso da dieci anni.

Questo il palinsesto completo:

Venerdì 16 agosto

Mitre 10 Cup – II giornata -ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Hawke’s Bay v Wellington

Sabato 17 agosto

Test-match – ore 9.35 – diretta Sky Sport Uno/Sky Sport Arena

Nuova Zelanda v Australia

Test-match – ore 17.05 – diretta Sky Sport Uno

Sudafrica v Argentina

Cattolica Test-Match – ore 18.25 – diretta Rai2

Italia v Russia

Test-Match – ore 20.55 – diretta Eurosport 1

Francia v Scozia

Valuta questo articolo