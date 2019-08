Rugby – Oggi il test match con la Francia: i XV di O’Shea

O’Shea ha scelto il XV azzurro per il terzo test match degli azzurri, in programma oggi contro la Francia

Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che stasera alle 21.10 affronterà la Francia allo Stade De France di Parigi, terzo Test Match estivo – in preparazione della Rugby World Cup 2019 – che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport con commento di Andrea Fusco e Andrea Gritti.

Tre i cambi in formazione rispetto alla XV sceso in campo dal primo minuto contro la Russia nell’incontro vinto dall’Italia 85-15. Confermato Hayward estremo – alla prima meta con la maglia Azzurra nel Cattolica Test Match marchigiano – con Minozzi e Bellini, autori rispettivamente di tre e due mete contro i russi, che agiranno sulle ali. Coppia di centri formata da Campagnaro e Morisi. Partita da ricordare per Tommaso Allan, affiancato in mediana da Tito Tebaldi: il numero 10 del Benetton Rugby – miglior marcatore Azzurro in attività e quarto di sempre con 286 punti segnati – toccherà quota 50 caps.

In terza linea Steyn e Polledri – Cattolica Man Of the Match contro la Russia – affiancheranno capitan Sergio Parisse sempre più leader nella classifica dei caps all time italiani con i suoi 140 caps, a una lunghezza di distanza dalla leggenda irlandese O’Driscoll, secondo giocatore in classifica – dopo Richie McCaw – per presenze a livello internazionale con la maglia di una Nazionale.

In seconda linea confermato Federico Ruzza con l’inserimento al suo fianco di un altro centurione, Alessandro Zanni, che scenderà in campo per la centoquattordicesima volta con la maglia dell’Italrugby. In prima linea confermato Luca Bigi con Marco Riccioni a destra e Simone Ferrari a sinistra.

In panchina troveranno spazio Federico Zani – inserito per la terza volta consecutiva come tallonatore – Lovotti, Pasquali, Negri, Palazzani, Canna e Benvenuti, quest’ultimo al rientro nei 23 giocatori a lista gara dopo la buona prestazione contro l’Irlanda a Dublino.

“Vogliamo riprendere il nostro cammino da dove si è interrotto. La vittoria contro la Russia ci ha dato buoni spunti, ma fa parte del passato. Il nostro prossimo obiettivo si chiama Francia. Sarà un match duro e molto interessante per tanti motivi. Vogliamo mostrare il nostro vero valore cercando di portare a casa un risultato positivo avvicinandoci sempre di più ad una forma ottimale in ottica Rugby World Cup” ha dichiarato Conor O’Shea.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 18 caps)

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 18 caps)*

13 Michele CAMPAGNARO (Harlequins, 43 caps)*

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 26 caps)*

11 Matteo MINOZZI (Wasps, 12 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 49 caps)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 33 caps)

8 Sergio PARISSE (Tolone, 139 caps) – capitano

7 Jake POLLEDRI (Gloucester, 9 caps)

6 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 31 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 13 caps)*

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 113 caps)

3 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 2 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 20 caps)

1 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 24 caps)

A disposizione:

16 Federico ZANI (Benetton Rugby 9 caps)

17 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 36 caps)*

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 19 caps)

19 Dean BUDD (Benetton Rugby, 21 caps)

20 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 18 caps)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 32 caps)

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 34 caps)

23 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 57 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

