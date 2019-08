Rugby – L’Italrugby sfida la Francia nel terzo test match in vista dei Mondiali: le sensazioni capitan Parisse

Le sensazioni di Sergio Parisse alla vigilia della sfida dell’Italrugby contro la Francia valida per il testo test match in vista dei Mondiali di Giappone

Un cielo grigio e una temperatura di 25 gradi hanno fatto da contorno al Captain’s Run dell’Italia allo Stade de France di Parigi, stadio che ospiterà il terzo Test Match dell’Italia contro i padroni di casa della Francia – in preparazione della Rugby World Cup in Giappone – in calendario domani sera alle 21.10 con diretta su Rai Sport.

“Domani sera contro la Francia abbiamo un’altra importante occasione per preparare la Rugby World Cup – ha dichiarato Sergio Parisse al termine del consueto allenamento di rifinitura – contro una squadra di livello internazionale che è abituata a calcare grandi palcoscenici. Per me giocare a Parigi è un po’ come giocare in casa. Siamo molto concentrati e vogliosi di fare una grande prestazione. La Francia rappresenta una squadra di grande spessore: se vogliamo passare il girone al Mondiale è importante iniziare sin da subito a confrontarci contro realtà come i transalpini. Abbiamo voglia di centrare un gran risultato ma soprattutto mostrare che la nostra strada verso la Coppa del Mondo è quella giusta”.

“Abbiamo svolto un lavoro di qualità nei due mesi antecedenti ai Test Match. Nella prossima partita contro l’Inghilterra raggiungeremo un nuovo step della preparazione per arrivare pronti e in forma per la Rugby World Cup” ha concluso Parisse.

Arbitro del match sarà l’inglese Matthew Carley che ha già diretto gli Azzurri nell’ultimo incontro con la Francia a Parigi nello scorso Marzo a Roma.

Parigi, Stade de France – venerdì ore 21.10 diretta su Rai Sport

Francia v Italia

Test Match

Francia: Medard; Huget, Guitoune, Fofana, Fickou; Ntamack, Dupont; Picamoles, Camara, Lauret; Taofifenua, Iturria; Slimani, Chat, Poirot (cap)

A disposizione: Guirado, Baille, Setiano, Lambey, Cros, Serin, Vakatawa, Ramos

All. Brunel

Italia: Hayward; Bellini, Campagnaro, Morisi, Minozzi; Allan, Tebaldi; Parisse, Polledri, Steyn; Ruzza, Zanni; Riccioni, Bigi, Ferrari

A disposizione: Zani, Lovotti, Pasquali, Budd, Negri, Palazzani, Canna, Benvenuti

All. O’Shea

Arb. Matthew Carley (RFU)

