Rugby, Italia sconfitta dall’Irlanda nel test match di Dublino: gli azzurri si arrendono 29-10

La formazione azzurra riesce a mettere a segno due mete con Mbanda e Canna, senza però portare a casa un risultato positivo

Arriva una sconfitta che brucia per l’Italia nel primo test match estivo, organizzato in vista dei Mondiali in programma in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. Gli azzurri cedono all’Irlanda con il punteggio di 29-10, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di nove punti.

Nonostante le due mete segnate da Mbanda e Canna, la selezione italiana finisce ko sul prato dell’Aviva Stadium di Dublino, al termine di un match comunque divertente e ben giocato da entrambe le squadre. Cinque le mete realizzate dagli irlandesi, con Carbery (per lui anche due trasformazioni), Kearney, Conway, Murphy e Marmion. L’Italia adesso tornerà in campo il 17 agosto a San Benedetto del Tronto, dove è in programma il Cattolica Test Match Italia-Russia (ore 18.25, diretta Rai2).

