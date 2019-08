Rugby – Domani la sfida tra Italia e Russia, Parisse lancia la carica: “non ci regaleranno nulla sul campo”

Le sensazioni di Sergio Parisse alla vigilia del Cattolica Test Match contro la Russia in programma domani pomeriggio

Una calda giornata di sole ha fatto da sfondo al Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby che nel pomeriggio di domani alle 18.25 affronterà la Russia nel Cattolica Test Match in programma allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, secondo test in preparazione della Rugby World Cup. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con telecronaca di Andrea Fusco e Andrea Gritti, con collegamento a partire dalle 18.25. Arbitro dell’incontro sarà l’inglese Carl Dickson, alla prima direzione di gara con gli Azzurri.

“Abbiamo rispetto per la Russia – ha esordito Sergio Parisse nella conferenza stampa a conclusione dell’allenamento di rifinitura che precede il giorno di gara – squadra che di certo non regalerà nulla sul campo. Vogliamo vincere mettendo in campo il nostro rugby. I carichi di lavoro in questo periodo sono intensi e un po’ di stanchezza potrebbe essere fisiologica: saremo al massimo per l’esordio contro la Namibia il prossimo 22 settembre a Osaka”.

“La gara di domani sarà importante per testare in che condizioni siamo sia dal punto di vista fisico che tecnico, visto che giocheremo contro un avversario con cui non siamo abituati a giocare. Sarà l’ultima chance per Conor e tutto lo staff per scegliere i 31 giocatori che andranno al Mondiale. Namibia e Canada in pochi giorni saranno gare impegnative. Sarà fondamentale gestire bene questo aspetto: dobbiamo vincere queste due partite per giocarci il passaggio del turno contro il Sudafrica. Ora il focus resta su di noi e sulla nostra preparazione e poi penseremo agli avversari al Mondiale”.

“Arriveremo in forma fisicamente e saremo pronto anche dal punto di vista del ritmo del gioco. Abbiamo molto chiaro il piano per il Giappone. E’ stato svolto un lavoro ottimo a Pergine Valsugana, ai propri club di appartenenza e anche qui a San Benedetto. La preparazione è stata bilanciata bene senza avere carichi mentali eccessivi” ha concluso Parisse.

San Bendetto del Tronto, Stadio Riviera delle Palme – sabato 17 agosto diretta Rai 2 dalle 18.15

Cattolica Test Match

Italia v Russia

Italia: Hayward; Bellini, Campagnaro, Morisi, Minozzi; Allan, Tebaldi; Parisse (cap.), Polledri, Steyn; Sisi, Ruzza; Pasquali, Bigi, Lovotti.

A disposizione: Zani, Ferrari, Riccioni, Zanni, Negri, Braley, Canna, Padovani

All. O’Shea

Russia: Artemyev (cap.); Davydov, Ostroushko, Gerasimov, Golosnitsky; Gaysin, Perov; Gresev, Gadzhiev, Ostrikov; Garbuzov, Vavilin; Gotovtsev, Selsky, Morozov

A disposizione: Matveev, Polivalov, Podrezov, Fedotko, Zhivatov, Dorofeev, Kushnarev, Sozonov

All. Jones

Arb. Carl Dickson (RFU)

