Rugby – Gli azzurri verso il Cattolica Test Match contro la Russia: le sensazioni di De Carli

L’analisi di De Carli sulla nazionale italiana maschile di rugby in vista del Cattolica Test Match contro la Russia

Bagno di folla per la Nazionale Italiana Rugby che nel pomeriggio odierno – dopo una sessione di lavoro in palestra nella mattinata – ha iniziato la marcia di avvicinamento al Cattolica Test Match contro la Russia, seconda partita – in preparazione della Rugby World Cup – in programma alle 18.25 di sabato 17 agosto allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto con diretta su Rai 2 alle 18.25.

Gli Azzurri hanno svolto una seduta di allenamento sul campo Nelson Mandela davanti a una nutrita folla di tifosi e curiosi che sono accorsi presso le strutture dell’Unione Rugby San Benedetto per assistere al primo allenamento settimanale della squadra guidata da Conor O’Shea.

“Bisogna essere più cinici quando abbiamo le occasioni – ha dichiarato Giampiero “Ciccio” De Carli tornando sulla partita contro l’Irlanda – e sfruttarle al meglio. Per avere risultati migliori dobbiamo mettere ancor più precisione nell’esecuzione mantenendo sempre alta la concentrazione, fattori che possono cambiare l’inerzia di una partita”

“La Russia sarà un avversario ostico. Ripartiamo da cose su cui dobbiamo porre l’accento per migliorarle ma anche situazioni positive su cui poter contare in futuro. Vogliamo imporre il nostro gioco e il nostro ritmo cercando di riscattarci prontamente”.

Questo il programma completo della Nazionale Italiana Rugby per i prossimi mesi:

Test Match Pre-Mondiali

Italia v Russia, 17 agosto, San Benedetto del Tronto ore 18.25, diretta Rai 2

Domenica 18 agosto annuncio 31 convocati per la Rugby World Cup 2019

Francia v Italia, 30 Agosto. Parigi ore 21.10, diretta Rai 2

Inghilterra v Italia, 6 settembre. Newcastle ore 19.45 locali (20.45 ITA)

Match Rugby World Cup, Giappone 2019

Italia v Namibia, 22 settembre. Osaka, 14.15 locali (7.15 ITA)

Italia v Canada, 26 settembre. Fukuoka, 16.45 locali (9.45 ITA)

Sudafrica v Italia, 4 ottobre. Shizuoka, 18.45 locali (11.45 ITA)

Nuova Zelanda v Italia, 12 ottobre. Toyota City, 13.45 locali (6.45 ITA)

