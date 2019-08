Colpo di scena Rooney, Wazza pronto a lasciare la MLS: il Derby County lo vuole come allenatore-giocatore

L’attaccante inglese sarebbe adesso in Inghilterra per trattare con il Derby County, ma bisognerà poi convincere il DC United a rompere il contratto biennale

Il futuro di Wayne Rooney potrebbe essere lontano dalla MLS, il giocatore inglese infatti è volato in Inghilterra nelle scorse ore per discutere con il Derby County. Il club britannico ha intenzione di affidare la propria panchina a Wazza, permettendogli di scendere anche in campo nel ruolo di allenatore-giocatore. Secondo la stampa inglese, Rooney sembra intenzionato ad accettare la proposta, ma bisognerà poi convincere il DC United, con cui l’inglese ha un contratto, da calciatore, per altri due anni.

