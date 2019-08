Dalla rivalità con Messi all’ipotesi ritiro, Ronaldo non si nasconde: “smettere insieme a Leo? Vi dico che…”

L’attaccante portoghese è stato protagonista di un divertente siparietto con Messi durante la cerimonia dei sorteggi di Champions League

Un siparietto davvero divertente, che ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Seduti uno di fianco all’altro al Grimaldi Forum di Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League, il portoghese e l’argentino sono stati intervistati in simultanea, regalando momenti di puro spettacolo.

Più timido il giocatore del Barcellona, mentre CR7 ha intrattenuto la platea: “alla Juventus ho vissuto un anno bellissimo, speciale. Mi sono trasferito dal Real a Torino, un grande cambiamento. Ho vinto tre titoli: la Supercoppa italiana, la Serie A e la Nations League con il Portogallo contro l’Olanda. A livello individuale ho fatto molto bene e anche a livello di squadra: sono molto felice, ora un’altra stagione e altri record. Leo? Abbiamo un buon rapporto, abbiamo giocato tante volte contro in Spagna. Mi mancano le partite contro di lui, le battaglie degli ultimi 15 anni. Non siamo ancora andati a cena insieme, magari capiterà. Lui mi ha spinto a migliorare come ho fatto io con lui. Ritirarci insieme? Leo ha due anni meno di me, ma penso di essere in forma come vecchietto: spero di essere qui ancora tra uno, due e anche tre anni“.

