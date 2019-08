Ronaldo e Georgina sempre più uniti, CR7 inserisce la modella argentina nel proprio testamento

Il giocatore portoghese avrebbe modificato il proprio testamento, inserendovi anche la modella argentina, scelta ormai come compagna di vita

Nessuna crisi, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono più uniti che mai. Il campione portoghese e la modella argentina non perdono occasione per confermare il proprio amore, come dimostra l’ultima mossa di CR7.

Secondo quanto riferisce lo spagnolo ABC, il giocatore della Juventus si sarebbe recato nei giorni scorsi a Lisbona per modificare il proprio testamento, inserendovi al proprio interno la propria compagna. L’ultimo accorgimento alle proprie ultime volontà risaliva al 2017, quando ancora Ronaldo e Georgina non avevano iniziato la propria storia d’amore, suggellata poi dalla nascita di Alana Martina. La modella argentina è stata dunque coinvolta a tutti gli effetti nella vita di CR7, affiancata a mamma Dolores, scelta dal portoghese per gestire il suo patrimonio nel caso in cui dovesse capitargli qualcosa. Non c’è che dire, Ronaldo non lascia davvero nulla al caso…

