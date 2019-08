Roma, ufficiale il rinnovo di Nicolò Zaniolo: cifre e dettagli del contratto

Nicolò Zaniolo ha ufficialmente rinnovato con la Roma: il centrocampista giallorosso si è legato al club con un quinquennale

Dopo diversi giorni di trattativa è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Nicolò Zaniolo ha rinnovato con la Roma. Il centrocampista giallorosso, che si è legato alla società capitolina fino al 2024, percepirà 1 milione e 600 euro all’anno più bonus: ogni 12 mesi la parte fissa aumenterà fino a sfiorare i 2 milioni di euro.

Il Ceo della Roma, Guido Fenga, si è espresso così: “questa scelta esprime la convinzione che alla Roma Zaniolo potrà sviluppare nel modo migliore quelle potenzialità che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi nel corso della stagione scorsa. Stiamo certi che sarà protagonista nel futuro della nostra squadra”.

Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Zaniolo: “la mia scelta è sempre stata questa: ho desiderato con forza questo rinnovo, ho desiderato con forza indossare solo questa maglia. Vorrei ringraziare il Club per la fiducia che mi sta dimostrando, i tifosi per il sostegno e per avermi fatto innamorare di questa città e di questi colori e infine la mia famiglia, che non ha smesso mai di credere in me“.

