Roma, arriva la risposta alle allusioni di Cairo: “non siamo interessati ad alcun giocatore del Torino”

Il club giallorosso ha voluto replicare alle parole di Cairo, che ieri aveva diffidato la Roma dal contattare i propri giocatori

La risposta della Roma a Urbano Cairo non si è fatta attendere, il club giallorosso ha voluto mettere in chiaro alcuni passaggi dopo le parole del presidente del Torino riguardo la situazione N’Koulou.

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società del presidente Pallotta ha sottolineato come non sia interessata ad alcun giocatore granata: “in merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata“.

Valuta questo articolo