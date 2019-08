Calciomercato Roma, colpo a sorpresa per la difesa di Fonseca: arriva Smalling dal Manchester United

Il club giallorosso sistema la difesa con il giocatore del Manchester United, che arriva nella Capitale con la formula del prestito secco a tre milioni di euro

La Roma sistema la propria difesa con l’acquisto di Chris Smalling, esperto difensore di proprietà del Manchester United. Il club giallorosso ha raggiunto l’intesa con gli inglesi, chiudendo l’operazione sulla base di un prestito secco a tre milioni di euro.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il giocatore è al momento nella sede dei ‘Red Devils‘ per sbrigare le ultime formalità, prima di volare poi in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. La trattativa tra Roma e United è iniziata in gran segreto due giorni fa, con una richiesta iniziale di 20 milioni di euro poi scesa a 4 e 3 con diritto di riscatto sui 16/17 milioni. Per evitare però lungaggini burocratiche, le parti hanno deciso di chiudere l’operazione in prestito, con un conguaglio di tre milioni.

