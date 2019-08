Roma – Dzeko ed i retroscena del rinnovo: “Florenzi mi ha offerto la fascia di capitano, ma…”

Dzeko e la promessa mantenuta di Florenzi: il bosniasco svela un simpatico retroscena del rinnovo con la Roma

Edin Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma: nonostante le voci di un possibile approdo all’Inter, il calciatore bosniaco ha deciso di rimanere in giallorosso.

Intervistato dal canale tv della Roma, Dzeko ha raccontato i ‘retroscena’ del rinnovo: “sono felice quando vedo che gli altri sono contenti per il fatto che abbia deciso di rimanere qui, al fianco dei compagni di squadra che non voglio chiamare solo cosi’, sono amici, fratelli. Sono stati sempre lì a mettermi pressione e a dirmi ‘tu non vai da nessuna parte, rimani qui’. Ho un bellissimo rapporto con tutti. Pellegrini e Florenzi mi dicevano ogni giorno ‘Alla fine tu rimani qui’. In particolare Alessandro diceva ‘Se firmi ti do la fascia da capitano’. Poi, dopo la firma, mi ha detto ‘E’ tua’ e io gli ho detto ‘No sei tu il nostro capitano’“.

