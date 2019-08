Risultati Serie A 1ª Giornata – Tris Lazio, pari e spettacolo fra Roma e Genoa: che rimonta dell’Atalanta!

La Lazio liquida 0-3 la Sampdoria, pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Genoa, grande rimonta dell’Atalanta nel segno di Muriel: i risultati della prima giornata di Serie A

Dopo le vittorie di Juventus e Napoli negli anticipi del sabato, e la sconfitta del Milan nella trasferta di Udine, la prima giornata di Serie A prosegue con 6 incontri ricchi di gol e tante emozioni. Di scena le due romane, capaci di siglare 3 gol a testa che però portano a due risultati differenti: la Roma si ferma sul 3-3 contro un Genoa mai domo; la Lazio liquida la Sampdoria 0-3.

Il derby cittadino fra le due squadre di Roma e quelle di Genoa mette in luce subito alcuni dettagli importanti: Dzeko, dato per partente fino a qualche giorno fa, è apparso concentrato fin da subito, trovando il gol all’esordio, in una Roma che non sembra avere grosse difficoltà davanti, ma che dietro deve sistemare più di qualcosa; prova convincente invece per la Lazio che si affida al solito Ciro Immobile (doppietta per lui) e a Joaquin Correa, coordinati dalla classe di Luis Alberto, dimostrando anche una buona solidità difensiva.

Partita a due facce per l’Atalanta, chiamata a confermare quanto di buono fatto nella passata stagione. Bergamaschi che vanno sotto 2-0 in casa della Spal, poi rimontano grazie alla rete di Gosens e alla doppietta di un devastante Muriel. Vittoria casalinga per il Torino che batte 2-1 il Sassuolo grazie ad una doppietta di Zaza e alle parate di Sirigu, mentre il Brescia espugna la Sardegna Arena grazie al rigore di Donnarumma che rovina la prima del Cagliari.

Menzione speciale per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che si presenta in panchina, nonostante la malattia: al di là dell’1-1 maturato in campo, per i felsinei c’è un grande motivo per sorridere.

I risultati della 1ª Giornata di Serie A:

Parma-Juventus 0-1

Fiorentina-Napoli 3-4

Udinese-Milan 1-0

Cagliari-Brescia 0-1

Roma-Genoa 3-3

Sampdoria-Lazio 0-3

Spal-Atalanta 2-3

Torino-Sassuolo 2-1

Verona-Bologna 1-1

