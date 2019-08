Real Madrid, Zidane non mette limiti alla Provvidenza: “Neymar Jr? Fino al 2 settembre può succedere di tutto”

L’allenatore dei blancos non ha smentito la possibilità che Neymar Jr si trasferisca al Real prima della fine del mercato

La telenovela Neymar Jr prosegue in questo pazzo mercato estivo, Real Madrid e Barcellona continuano a darsi battaglia per arrivare al brasiliano del Paris Saint-Germain.

Nelle ultime settimane il club campione di Francia ha rifiutato due offerte dalle big spagnole, ma il pressing non è certamente terminato. A confermarlo è stato Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga con il Valladolid: “Neymar? I giocatori che ho sono quelli che sono qui. Poi tutto può succedere fino al 2 settembre. Alcuni possono arrivare, altri possono andare. Keylor Navas non mi ha detto che vuole andarsene, è qui, vuole restare qui e sta lavorando. È sempre stato professionale. Bale rimarrà, niente di più. L’importante è che il giocatore voglia rimanere. È vero che su di lui è stato detto molto anche da me, ma rimarrà. Per quanto riguarda James Rodriguez, infine, sarà preso in considerazione come gli altri“.

