Real Madrid – Bale gioca a golf, Zidane sincero: “comportamento poco professionale? Ecco cosa penso”

Zidane non si sbilancia dopo i rumors su Bale: le parole del tecnico del Real Madrid

Sembra non terminare la diatriba tra Gareth Bale ed Zinedine Zidane: il tecnico francese del Real Madrid ha dichiarato di non voler più coinvolgere nel suo progetto il calciatore inglese, il cui agente poi non le ha mandate a dire all’allenatore della squadra spagnola.

Dopo il gol segnato da Bale nella partita di ICC contro l’Arsenal e la partita disputata contro l’Atletico, Zidane ha deciso di non convocarlo perchè fuori forma. La stampa spagnola ha poi rivelato che il calciatore inglese, mentre il Real Madrid perdeva l’ennesima amichevole stagionale, si trovava a giocare a golf a Boadilla, vicino Madrid, una notizia che non è stata apprezzata da Zidane.

“Spero che si sia allenato lì, noi siamo qui e pensiamo alla squadra. Vedremo quando torneremo. Non impedirò a nessuno di fare una cosa, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Vedremo cosa ha fatto a Madrid, non entrerò nella sua vita personale. Penso che l’allenamento l’abbia fatto e comunque non risponderò se ha avuto un comportamento poco professionale o meno“, ha affermato Zidane nella conferenza stampa post Audi Cup, giocata ieri sera in Baviera.

