Ranking WTA – Poche variazioni in top ten, Camila Giorgi guadagna 10 posizioni: la nuova classifica femminile

Camila Giorgi guadagna ben 10 posizioni, poche variazioni in top ten: la nuova classifica WTA

La top ten della classifica WTA registra pochissime variazioni: Osaka si conferma numero 1 alla vigilia dell’esordio agli US Open, seguita da Barty e Pliskova, mentre guadagnano una posizione a testa invece le americane Keys e Stephens, adesso rispettivamente nona e decima.

Settimana positiva per Camila Giorgi, che grazie alla finale, persa, del torneo WTA di New York, guadagna ben 10 posizioni, salendo così al 48° posto in classifica.

Questa la nuova classifica Wta:

Naomi Osaka (Jpn) 6606 (–) Ashleigh Barty (Aus) 6501 (–) Karolina Pliskova (Cze) 6315 (–) Simona Halep (Rou) 4743 (–) Elina Svitolina (Ukr) 4492 (–) Petra Kvitova (Cze) 4386 (–) Kiki Bertens (Ned) 4325 (–) Serena Williams (Usa) 3935 (–) Madison Keys (Usa) 3267 (+1) Sloane Stephens (Usa) 3189 (+1)

Così le italiane:

Camila Giorgi 1104 (+10) Jasmine Paolini 528 (–) Giulia Gatto-Monticone 390 (+2) Martina Di Giuseppe 332 (+1) Martina Trevisan 307 (–) Sara Errani 241 (-2) Stefania Rubini 168 (-2) Jessica Pieri 162 (–) Anastasia Grymalska 151 (-1) Bianca Turati 143 (-4)

