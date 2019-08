Ranking ATP – Top ten invariata: la classifica maschile aggiornata prima dell’inizio degli US Open

Djokovic saldamente in vetta, Fognini ancora 11°: la nuova classifica mondiale maschile prima degli US Open 2019

Iniziano oggi gli US Open 2019: i tennisti di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi nel quarto ed ultimo Slam della stagione, sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Resta invariata la top ten del ranking ATP in attesa di scoprire se gli US Open porteranno a qualche cambiamento. Djokovic si conferma leader davanti a Nadal e Federer. Sempre 11° il miglior italiano, Fabio Fognini. Si registra invece qualche variazione per quanto riguarda gli altri tennisti italiani.

Questa la classifica Atp:

Novak Djokovic (Srb) 11685 (–) Rafael Nadal (Esp) 7945 (–) Roger Federer (Sui) 6950 (–) Dominic Thiem (Aut) 4925 (–) Daniil Medvedev (Rus) 4125 (–) Alexander Zverev (Ger) 4005 (–) Kei Nishikori (Jpn) 4005 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3455 (–) Karen Khachanov (Rus) 2890 (–) Roberto Bautista Agut (Esp) 2575 (–)

Così gli altri italiani:

Fabio Fognini 2510 (–) Matteo Berrettini 1535 (–) Lorenzo Sonego 1029 (-1) Marco Cecchinato 880 (+1) Andreas Seppi 735 (–) Paolo Travaglia 672 (–) Thomas Fabbiano 610 (–) Salvatore Caruso 528 (–) Lorenzo Giustino 413 (–) Paolo Lorenzi 396 (+1) Jannik Sinner 395 (-6)

