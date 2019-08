Ranking ATP – Djokovic numero 1 per la 40ª settimana consecutiva, Fognini rientra in top ten: la nuova classifica maschile

Djokovic nettamente al comando, Fognini torna in top ten: la nuova classifica ATP

Così come la classifica femminile, anche in quella maschile di tennis si registrano alcune variazione nella top ten: per quanto riguarda gli italiani, Fognini torna in decima posizione, mentre Tsitsipas lascia il suo quinto posto a Nishikori, scivolando in settima posizione, alle spalle di Zverev. Invariata la top 4, con Djokovic al comando per la 40ª settimana consecutiva, seguito da Nadal, Federer e Thiem.

Questa la top 10 ATP:

Novak Djokovic (Srb) 12325 (–) Rafael Nadal (Esp) 7945 (–) Roger Federer (Sui) 7460 (–) Dominic Thiem (Aut) 4925 (–) Kei Nishikori (Jpn) 4040 (+1) Alexander Zverev (Ger) 4005 (+1) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3455 (-2) Daniil Medvedev (Rus) 3230 (+1) Karen Khachanov (Rus) 2890 (-1) Fabio Fognini (Ita) 2555 (+1)

Così gli altri italiani:

Matteo Berrettini 1545 (–) Lorenzo Sonego 1032 (–) Marco Cecchinato 880 (-4) Andreas Seppi 745 (–) Paolo Travaglia 672 (-2) Thomas Fabbiano 612 (-5) Salvatore Caruso 528 (-2) Paolo Lorenzi 478 (+8) Lorenzo Giustino 413 (+3) Jannik Sinner 400 (+5)

